Partidos de hoy, viernes 11 de febrero del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Este viernes 11 de febrero del 2022 se vienen partidos más que interesantes para no despegarse de la portátil ni de la web de La República Deportes. Uno de los encuentros más llamativos será el que protagonizarán PSG vs. Stade Rennais a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la Ligue 1, ya que, a pesar del gran plantel que manejan, los parisinos no pueden ganarle desde el 2020.

Asimismo, la segunda fecha de la Liga 1 continuará con el enfrentamiento entre Universitario vs. San Martín a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. Los cremas iniciaron con buen pie la primera jornada y buscarán su segunda victoria consecutiva.

LaLiga Santander - España

Sevilla vs. Elche

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

Ligue 1 - Francia

PSG vs. Stade Rennais

Hora: 3.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star+, ESPN.

Copa Libertadores Sub-20

Sporting Cristal vs. Caracas

Hora: 3.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Facebook Watch/Youtube Conmebol

Independiente del Valle vs. Blooming

Hora: 3.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Facebook Watch/Youtube Conmebol.

Liga 1 - Perú

Universitario vs. San Martín

Hora: 7.00 p. m. (hora peruana)

Canal: GolPerú.

Liga BetPlay - Colombia