Cristiano es goleador, pero no es suficiente: Rangnick quiere que “marque más goles”

Desde que llegó al Manchester United, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador del equipo en la presente temporada con 14 tantos. Sin embargo, para su entrenador Ralf Rangnick no es suficiente, pues asegura que el portugués “debería marcar más goles”.

En la previa del partido ante el Southampton, el estratega alemán se refirió a la ausencia de goles que viene atravesando el luso en los últimos cinco partidos, su peor racha desde el 2013.

“Esto no va solo sobre él”, empezó declarando Rangnick en rueda de prensa. “ Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente . Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas”, señaló.

PUEDES VER: Luis Díaz se fue en medio de ovación por la hinchada del Liverpool tras ser sustituido

Manchester United vs. Southampton

Los Diablos Rojos no la vienen pasando nada bien en la Premier League, pues se encuentran en la sexta casilla con 39 unidades, los mismos que el Arsenal, que tiene un partido menos y tres más que el Tottenham Hotspur, que aún falta por jugar dos partidos más.

El encuentro entre Manchester United vs. Southampton se jugará este sábado 12 de febrero a las 7.30 a. m. (hora peruana) en Old Trafford. La transmisión estará a cargo de ESPN y la aplicación Star Plus, pero también podrás seguirlo en la web de La República Deportes.