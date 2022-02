Tildan fichaje de Lionel Messi al PSG como “un fracaso” y solo “ser mediático”

Lionel Messi llegó al PSG y fue llamado a ser una de sus máximas estrellas dentro y fuera del campo; sin embargo, el argentino aún no ha sobresalido. Teniendo en cuenta esta premisa, un periodista francés no tuvo filtros al momento de hablar sobre el presente de la ‘Pulga’ en la liga francesa.

Frédéric Hermel, hombre de prensa y escritor, usó la señal de la Cadena SER para exponer su postura sobre lo que viene sucediendo en el club azul a días del duelo ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

Para el periodista, el PSG es un equipo sin brújula. “Lo que veo es que el PSG no tiene una idea clara de juego. Eso no lo veo en el Real Madrid. El PSG, para mí, es una suma de jugadores... no va a ganar la Champions. El PSG intenta ser grande, pero hoy por hoy no es competitivo”, dijo.

“El crédito de Pochettino es mínimo en París. Si Zidane hubiese dicho sí estaría entrenando ahora... Pero Zidane dijo no a Qatar, porque le llamó directamente el emir de Qatar”, aseguró.