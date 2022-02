¿Qué pasa con Gianluca Lapadula y por qué no juega en Benevento?

Gianluca Lapadula hizo mucha falta en el último partido de la selección peruana frente a Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. Contra Colombia, el ‘Bambino’ sufrió una desviación del tabique nasal, y se espera que se recupere lo más pronto posible, porque es clave en el once de Ricardo Gareca para las últimas dos fechas.

Sin embargo, al comando técnico no solo le preocupa el estado de salud del delantero ítalo-peruano, ya que no llegará con minutos. Su relación con Benevento está totalmente rota, luego de que manifestara abiertamente sus deseos de no continuar en el club; pues algunos equipos de la Primera División de Italia lo pretendían.

Gianluca Lapadula estuvo en el Estadio Nacional en el duelo entre Perú y Ecuador. Foto: Luis Jímenez/Líbero

Lapadula y Benevento

Su historia con los brujos comenzó a mediados del 2020, cuando dejó el Lecce . Aquella temporada 20-21 disputó 37 partidos y convirtió ocho goles. El atacante de 30 años no tuvo la campaña esperada y, bajo el mando de Filippo Inzaghi, el elenco amarillo y negro perdió la categoría. ‘Lapagol’ decidió continuar en la institución y buscar el ascenso.

Todo era felicidad con Benevento, ya que Gianluca no paraba de anotar y, en tan solo 15 encuentros jugados, ya había roto su récord de la temporada anterior, marcó 9 tantos. Su racha llamó la atención de algunas escuadras de la Serie A, como Bologna y Cagliari, según reportaron medios locales.

El goleador nacido en Turín se confió en que alguno de estos clubes lo fiche, y se lo manifestó a su entrenador . “Lapadula no será convocado, porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, dijo su DT, Fabio Caserta, en plena conferencia de prensa previo al duelo con Monza.

Gianluca Lapadula acumula 17 goles en total con el Benevento. Foto: AFP

El mismo Caserta añadió que le preguntó si quería jugar el encuentro días después, si es que había cambiado de opinión, pero Gianluca repitió lo mismo: “Me dijo que hubiera preferido no salir al campo contra el Monza”, por lo que decidió no tomarlo en cuenta desde esa fecha, la cual fue a mediados de enero.

El ‘Bambino’ busca nuevos horizontes

Y lo cumplió. El estratega de los brujos no volvió a convocarlo y Lapadula no fue contratado por ningún equipo de la Serie A . Semanas posteriores, medios brasileños reportaron un interés del Palmeiras por el ‘Bambino’, pero todo quedó en nada. La última vez que jugó con Benevento fue el 15 de diciembre ante Fiorentina por la Copa Italia.

Desde ahí, no volvió a pisar una cancha hasta el choque de la Rojiblanca ante los cafeteros. Él se encuentra recuperándose, pero todo parece indicar que el entrenador del Benevento no volverá a convocarlo nunca más. Hace unos días, salió un supuesto interés de River Plate por Gianluca, pero nada oficial.

Gianluca Lapadula celebrando junto a Santiago Ormeño y Raziel García el triunfo peruano sobre Colombia. Foto: Twitter