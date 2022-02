¿Qué pasa ‘Comandante’? Cristiano Ronaldo y su mala racha en el Manchester United

Cristiano Ronaldo no atraviesa un buen momento en Inglaterra. El máximo goleador de la historia del fútbol también vive malas rachas como cualquier otro futbolista, y los hinchas del Manchester United son los que más sufren con el bache futbolístico que tiene CR7 en las últimas semanas.

La pesadilla que vive hoy el luso se trata de una sequía goleadora: no anota desde hace cinco partidos, y no vio la portería ante Wolves, Brentford, West Ham, Burnley y Middlesbrough. Esto no le sucedía desde la temporada 2008-2009, justamente con la camiseta de los diablos rojos, antes de partir al Real Madrid, club donde se consolidaría como leyenda viviente del balompié.

Si bien es el goleador del Manchester United con 14 goles en la actual temporada, las anotaciones del portugués no han sido suficientes para sacar a su equipo de los apuros. Actualmente, están lejos de la lucha por el título de la Premier League, eliminados de la FA Cup y ahora solo les queda la Champions League.

Cristiano Ronaldo lleva cinco partidos sin anotar. Foto: EFE

Incluso su DT, Ralf Rangnick, señaló que Cristiano Ronaldo debería marcar más goles por las ocasiones que genera el equipo; sin embargo el alemán es consciente que el rendimiento de sus dirigidos no es el ideal.

“Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas”, dijo el estratega.

Se iría si no hay Champions League en la siguiente temporada

En noviembre del 2021, los medios ingleses informaron que Cristiano Ronaldo habría puesto una condición para asegurar su continuidad en el Manchester United: clasificar a la Champions League 2022-2023.

En una entrevista que dio el pasado mes de enero, CR7 dio una entrevista para la cadena Sky Sports, y manifestó su incomodidad por la situación del equipo.

“ No acepto que nuestra mentalidad sea menos que estar entre los tres primeros de la Premier League. No quiero estar aquí para esta sexto, séptimo o quinto lugar. Estoy aquí para tratar de ganar, de competir ”, señaló el luso.

Asimismo, Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United y comentarista del fútbol inglés, comentó que disputar la Europa League, y no la Champions League, sería mal visto por el portugués.

“ Yo creo que vería la Europa League como una mancha en su currículum. No sé si en la historia del fútbol ha habido alguien más decisivo que él. Siempre está pensando en pequeños porcentajes, pequeños detalles, porque sabe que en el final de su carrera es lo que más tiene que cuidar. Su mentalidad es inigualable”, mencionó el exfutbolista a The Athletic.

¿A qué competencia apunta ganar el Manchester United?

El rendimiento colectivo del Manchester United no lo coloca como un equipo favorito para llevarse un título. A estas alturas de la campaña, esta por registrar una nueva temporada sin títulos. Lejos de la Premier League, solo quedaría la Champions League, el torneo favorito de Cristiano Ronaldo.

El portugués ha ganado cuatro veces la Liga de Campeones, e incluso es el máximo goleador de la competición, y hará todo lo posible por tratar de ganar este trofeo.

Si los diablos rojos sueñan con ganar la ‘Orejona’, primero deberán superar los octavos de final donde tendrán que medirse ante el Atlético Madrid.