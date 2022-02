Cristian Benavente: “Venir a Alianza no es bajar un escalón”

Risueño e ilusionado, así se mostró Cristian Benavente durante su presentación oficial como jugador de Alianza Lima. El delantero que llevará la camiseta número ‘14′ resaltó la calidez con la que ha sido recibido en Matute y aseguró que eso era precisamente lo que buscaba.

“Gracias por el recibimiento, no lo esperaba, estoy más que feliz de estar aquí. Gracias al club por lo que ha hecho y por hacerme sentir un jugador importante en todo momento, estoy seguro de que todo irá bien porque veo un grupo muy bueno tanto en lo humano como en lo deportivo, tengo mucha ilusión y espero tener a los hinchas contentos”, señaló tras dejar en claro que para él jugar la Liga 1 no es un retroceso en su carrera.

“Venir a Perú y jugar la Libertadores no es bajar un escalón, es un reto. Me había imaginado en Alianza Lima porque es el club con más historia aquí en el país y me siento más identificado. El campeonato peruano no es nada sencillo”, dijo para luego dejar en claro que se encuentra bien físicamente, pues aseguró que “no he parado de entrenar y cuidarme porque esto es mi profesión y la cuido al máximo. Una vez que llegue el transfer yo creo que voy a estar disponible”.

PUEDES VER: Cristian Benavente y los compañeros de la selección peruana con los que volverá a jugar

Benavente, quien dice haber tenido más de una charla con Carlos Bustos –incluso antes de su llegada a Lima el pasado viernes–, no dudó en confesar que se sentiría más cómodo jugando como segundo delantero o enganche, pero que en general se desarrolla bien en todo el frente de ataque.

El exjugador del Real Madrid Castilla también se refirió a la selección nacional. “La selección es un objetivo permanente, siempre lo tengo en el horizonte, pero ahora me centro más en disfrutar y ayudar al equipo. No es un objetivo real al día de hoy para mañana, necesito un proceso de adaptación y, si se da, será consecuencia de hacer un buen trabajo”.

Además, hizo hincapié en el buen recibimiento que tuvo de Hernán Barcos. “A Aldair (Fuentes) lo conocía porque coincidimos un par de veces en Madrid cuando él estuvo en Fuenlabrada, tengo una buena relación con él. Con Barcos he tenido muy buen feeling, he hablado con él ahora un poco más, conozco a bastante gente, el club es muy familiar y ese es uno de los puntos fuertes del equipo”.

PUEDES VER: Los motivos por los que Juan Reynoso dejó Alianza Lima para fichar por Universitario

El ‘Chaval’ realizó su primer entrenamiento con el resto del equipo. Luego de pasar por el respectivo apanado de bienvenida, trotó y pasó por pruebas físicas. Seguirán evaluándolo y, en los próximos días, con base en sus resultados se tendrá la fecha exacta de su debut con la blanquiazul. Por ahora, Bustos paró un equipo pensando en Boys sin él. Aquí el once: Campos; Mora, Ramos, Míguez, Vílchez, Lagos; Ballón, Benítez, Concha; Fuentes y Barcos.

Cristian Benavente tuvo ayer jueves su primer entrenamiento en Matute. Foto: Club Alianza Lima

Guerrero, ¿el próximo refuerzo íntimo?

El regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima parece inminente. El delantero llegó a un acuerdo verbal con la directiva íntima, pero aún no firma contrato, pues esperará hasta fin de mes para definir su futuro ante posibles ofertas del extranjero. Benavente también habló sobre la posible llegada del ‘Depredador’. “Si me llamara Paolo Guerrero, yo le diría que venga a Alianza Lima. Que me llame”, señaló el ‘Chaval’.