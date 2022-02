Reporte policial revela lo sucedido entre Andy Polo y su expareja en los Estados Unidos

Tras la rescisión de contrato por parte del Portland Timbers con Andy Polo, una nueva información llega desde los Estados Unidos. En las últimas horas se ha publicado el reporte policial que relata un suceso ocurrido el 23 de mayo del 2021 entre Génessis Alarcón y el exjugador de Universitario.

Gracias a la información difundida por el periodista Alonso Inca, a través de su cuenta de Twitter, se pudo conocer a detalle la denuncia interpuesta por la expareja de Polo ante la Policía de Oregón. En el escrito se puede apreciar la versión de los involucrados y de un agente del equipo estadounidense, lo que reafirma la versión de Alarcón sobre que el club conocía de los hechos.

¿Qué pasó en la casa de Oregón?

En el inició del relato se señala que lo primero que vio la Policía fue a Andy Polo enyesado en el primer piso de la casa. Él se mostró sorprendido por la presencia policial e indicó que se encontraba con su esposa y sus hijos. Un oficial se quedó con el exfutbolista del Morelia y otro subió para hablar con Génessis.

“Génessis parecía estar frenética, asustada y estresada. Caminaba rápidamente entrando y saliendo de las habitaciones de arriba, recogiendo prendas de vestir. Los niños me saludaron al final de la escalera, las expresiones en sus caras parecían preocupadas, asustadas y al borde de las lágrimas. Cuando miré por el pasillo desde la escalera, vi que la puerta del dormitorio principal estaba medio abierta, pero algo la bloqueaba como si estuviera obstruida desde antes”, señaló el oficial adjunto.

Como la señora no habla inglés, los oficiales se comunicaron con un traductor que relató todo lo que Alarcón le contaba.

“Génessis dijo que Andy y ella habían estado discutiendo durante los últimos dos días. Me dijo que hoy estaba en la cocina limpiando cuando Andy llegó a casa. Ella dijo que Andy quería quitarle su celular porque quería quitarle todo lo que le había dado. Ella le dijo que no lo tenía. Ella dijo que, durante la discusión, Andy extendió la mano y agarró su muñeca derecha y la arañó. Ella me mostró la parte inferior de su muñeca derecha y vi lo que parece ser una abrasión de color rojo claro“, prosiguió el efectivo.

“Le pregunté en una escala del uno al diez, siendo el uno que no tiene dolores y el diez que es el mayor dolor que ha tenido, cuál era su nivel de dolor actual. Me dijo que era un tres. Dijo que un diez para ella en la escala de dolor sería si Andy le hubiera dado un puñetazo o le hubiera roto el labio. Fotografié sus brazos y su muñeca y luego los registré como evidencia”, añadió

“Génessis me dijo que alejó su brazo de Andy y les dijo a los niños que corrieran escaleras arriba mientras ella los seguía. Ella dijo que se encerró en el dormitorio con los niños y Andy procedió a seguirla. Ella me dijo que Andy actualmente usa muletas, por lo que fue capaz de escapar fácilmente. Ella dijo que no tenía ninguna otra lesión del incidente”, se lee en el reporte.

Reporte policial difundido por el periodista Alonso Inca. Parte 1. Foto: Twitter @alonso_inca.

La versión de Andy Polo

El reporte señala que tras conversar con Génessis, el oficial bajó a conversar con su compañero y le preguntó la versión de los hechos del futbolista peruano.

“Dijo que Andy le dijo que acababa de volver de ponerse la inyección y que Génessis quería revisar su vehículo. Andy no admitió haber tenido una discusión. Andy dijo que nunca agarró a Genessis o la tocó”, se lee.

Reporte policial difundido por el periodista Alonso Inca. Parte 2. Foto: Twitter @alonso_inca

Personal del Portland llegó a la casa

Mientras los oficiales seguían en la casa, llegó el gerente de asuntos del Portland Timbers, quien habló con el jugador y luego le comentó al oficial lo discutido con Andy,

“Hablé con él fuera y me dijo que se aseguraría de que la paz se mantuviera dentro de la casa. Dijo que si era necesario trasladar a Andy o Génessis fuera de la casa para mantener la seguridad, él se encargaría de ello. Me aseguró que no habría más incidentes”.

Reporte policial difundido por el periodista Alonso Inca. Parte 3. Foto: Twitter @alonso_inca.

Los cargos de Andy Polo

Andy Polo fue denunciado por los cargos de acoso, contacto físico ofensivo y delito menor. Debido a que estaba lesionado, no fue llevado a la carceleta, así que solo se le interpuso un ‘lieu of arrest’.

“Es una orden escrita emitida por un oficial de la ley en lugar de un arresto físico que requiere que una persona acusada de violar la ley comparezca en un tribunal”, explicó el periodista deportivo Alonso Inca.

Canales de ayuda ante la violencia contra la mujer

En caso de sufrir algún tipo de violencia o presenciar actos en contra de la mujer, se recomienda tomar acción y comunicarse con el Ministerio de la Mujer a través de sus canales oficiales.