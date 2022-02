Da Silva: “Más sentía que había gente aplaudiéndome que pifiándome”

Regresó a Alianza Lima porque aún mantiene contrato e incluso fue presentado en la Noche Blanquiazul; sin embargo, terminó siendo prestado a la César Vallejo para la presente temporada. Beto Da Silva se mostró agradecido por la oportunidad de regresar al elenco trujillano y aprovechó para referirse a la presentación del conjunto íntimo, donde fue pifiado por los fanáticos aliancistas.

“Fue una noche bien bonita, yo la disfruté. Me tocó entrar un rato, traté de generar alguna ocasión de gol. Eso de la gente pifiando no lo escuché, más sentía que había gente aplaudiéndome que pifiándome . Creo que es normal por todo lo que pasó en Alianza, pero la verdad lo disfruté mucho”, declaró para TV Perú Deportes.

Al pertenecer a Alianza Lima (aún le queda un año de contrato), afirmó que primero debía “presentarse y entrenar al máximo” para que el comando técnico de Carlos Bustos pueda ver toda sus condiciones”. No obstante, surgió la posibilidad de regresar a la César Vallejo. “Felizmente llegaron a un buen acuerdo y todos felices”.

Da Silva aprovechó la oportunidad para agradecer a la institución victoriana por no ponerle trabas a la hora de partir. “Ellos (Alianza) pusieron de su parte, no hubo ninguna traba. Mas bien se los agradezco y fue una decisión personal de querer volver porque le tengo cariño al club y porque siempre me lo han demostrado”.

Finalmente se refirió a su nuevo equipo, en el cual espera poder alcanzar el título, “marcar muchos goles” y “volver a la selección”.

Escucha aquí la palabra de Da Silva