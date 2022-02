Alexis Sánchez tras sus últimas actuaciones: “Si no juego soy como un león enjaulado”

Tras el gran nivel mostrado en equipos como el FC Barcelona y Arsenal, Alexis Sánchez no logró igualar ello en su paso por el Manchester United ni en sus primeras temporadas con el Inter de Milan. Pero, luego de sus buenas actuaciones en las últimas semanas con el cuadro italiano, el chileno viene demostrando que solo necesitaba tener minutos para sacar su calidad.

“No creo que mi rendimiento haya sido malo, solo que no me dejaban jugar y cuando no juego, soy como un león enjaulado. Si me dejan jugar, en cambio, soy un monstruo. Conte me decía: ‘Nadie juega como tú. Te pongo 15-20′ porque marcas diferencias’. Yo le respondía: ‘Me haces sufrir, sácame antes”, señaló el exdelantero de Udinese en declaraciones recogidas por Marca.

Mucho de esa recuperación se debe a la confianza brindada por Simone Inzagui, quien ahora le da más minutos. Esto no es desaprovechado por Sánchez, quien ya respondió con un título tras su gol ante la Juventus por la final de la Supercopa italiana. “Es un grandísimo jugador y un gran activo del Inter. Estoy feliz de entrenarle”, señaló el entrenador italiano.

Hasta el mismo José Mourinho reconoció que lo ve feliz con el cuadro nerazzurro y que es todo lo contrario a lo que vivía en Manchester. “ En Inglaterra no estaba bien, pero en el Inter es feliz. Ha marcado un gran gol que ha cambiado el desenlace del partido”, comentó el estratega portugués.

Inter de Milan: próximos partidos

El cuadro italiano visita al Napoli este sábado 12 de febrero por la fecha 25 de la Serie A. Posteriormente, el equipo nerazzurro recibirá el miércoles 16 de febrero al Liverpool por el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Tabla de posiciones de la Serie A