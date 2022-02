Era el consentido de Ricardo Gareca y hoy está desvinculado del fútbol

No es de extrañar que Ricardo Gareca tenga preferencia por ciertos jugadores, como el caso de Christian Cueva en la selección peruana y Donny Neyra en Universitario de Deportes. Sobre este último, su desempeño con el conjunto crema fue tanto que el mismo ‘Tigre’ lo bautizó como el ‘Riquelme’ peruano.

Al igual que ‘Aladino’, el ‘Bidón’ se volvió un elemento importante en el esquema de Gareca, que lo llevó a ser campeón del Torneo Apertura 2008 con los cremas y muy recordado en Ate.

“ Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva . Yo era su hijo. Con Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El ‘Tigre’ es mi viejo ” declaró Neyra hace dos años para el programa En el barrio.

¿Qué fue de la vida de Donny Neyra?

Tras salir campeón en 2008, el ‘Bidón’ no volvió a brillar y tuvo pasos discretos por Alianza Lima, Cobresol, Total Chalaco, José Gálvez, entre otros. Lo último que se tiene registrado es que jugó por el Carlos Mannucci de Trujillo en 2017 y, a día de hoy, se encuentra retirado del fútbol.

