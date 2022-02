Novak Djokovic quedaría fuera de otro torneo por no vacunarse

Siguen los problemas. Novak Djokovic no esperaba que el 2022 empezará de esta manera. Su negativa a colocarse la vacuna contra la COVID-19 no solo le impidió disputar el primer Grand Slam del año, también trajo como ‘daño colateral’ la coronación de Rafael Nadal como el tenista más ganador de la historia. Por si fuera poco, el director del Masters 1000 de Montecarlo le advirtió que su participación no está asegurada.

“ Si está en regla respecto a las condiciones sanitarias exigidas por el Gobierno francés estaremos encantados de recibirle. Tiene que estar en regla. De momento, que yo sepa, no está vacunado ”, manifestó Zeljko Franulovic en conferencia de prensa.

Novak Djokovic es el actual número uno del ranking ATP. Foto: AFP

Los más paradójico de este posible escenario es que el número uno del ranking ATP reside en el Principado de Mónaco. El dirigente fue muy claro al mencionar que su presencia en el certamen dependerá de las autoridades.

“Para entrar en Francia la primera regla es estar vacunado. El protocolo ATP ofrece también la posibilidad de entregar un certificado de contagio un mes antes del inicio de la competición”, enfatizó.

Si bien consideró que el torneo “se vería afectado por su ausencia”, la lista definitiva de inscritos se cerrará el 14 de marzo y ‘Nole’ tendría un tiempo para considerar su posición de no inmunizarse.

Recordemos que, mientras se desató la polémica en el Australian Open, la organización de Roland Garros se pronunció sobre la posición de deportista de 34 años y dejó en claro que no podría competir sin el cronograma completo de vacunación.