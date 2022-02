NBA All Stars: equipos de Kevin Durant y LeBron James ya cuentan con titulares y suplentes

La National Basketball Association (NBA) ya tiene a sus dos equipos para el All Star Game, que tendrá lugar este 20 de febrero en el Rocket Mortgage FieldHousede de Cleveland. Los equipos de LeBron James y Kevin Durant serán los protagonistas de este evento, que ya tienen titulares y suplentes. No obstante, el actual jugador del Nets no estará presente por lesión.

Team LeBron

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Suplentes

Jimmy Butler (Miami Heat)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

James Harden (Philadelphia 76ers)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Chris Paul (Phoenix Suns)

Fred VanVleet (Toronto Raptors).

Team LeBron. Foto: NBA All Star

Titulares Team Durant

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Trae Young (Atlanta Hawks).

Suplentes

LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Team Durant: NBA All Star

Detalles del encuentro

Este partido no durará los habituales 48 minutos y contará con el Elam Ending. Además, el equipo ganador recibirá un premio económico que será destinado a dos ONG en específico: Kent State, por parte del Team Durant, y I Promise Scholars Program, del lado del Team LeBron.

¿Dónde ver el NBA All Star 2022?

Podrás seguir todos los acontecimientos del juego a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.