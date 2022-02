Los motivos por los que Juan Reynoso dejó Alianza Lima para fichar por Universitario

Han pasado 29 años desde que Juan Reynoso pasó a las filas de Universitario de Deportes. El entonces defensor central dejó Alianza Lima y firmó por el clásico rival. El pase del ‘Cabezón’ al conjunto merengue acaparó las portadas de ese momento y causó malestar en los hinchas íntimos.

Por aquella época, Reynoso era uno de los referentes de Alianza Lima. Casi tres décadas después, los aficionados blanquiazules aún no superan el duro golpe que significó la partida del defensor. Sin embargo, los motivos que llevaron al ex seleccionado peruano a tomar dicha decisión no se sabían hasta ahora.

Las razones de la marcha de Reynoso fueron reveladas en el programa A presión. En el mencionado espacio se aseguró que el técnico del Cruz Azul en la actualidad no quería salir de Alianza Lima. Lamentablemente, algunas promesas no cumplidas por parte de la dirigencia blanquiazul desencadenaron en su marcha.

Uno de los miembros del panel de A presión contó que Alianza le dio dos cheques a Reynoso que rebotaron. El gerente del banco en el que se intentó cobrar el dinero era dirigente de la ‘U’ y contó lo sucedido a Jorge Nicolini —en ese entonces presidente crema— y a Alfredo González. El mandamás merengue, al saber lo ocurrido, decidió realizarle una oferta al exzaguero.