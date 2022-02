EN VIVO Juventus vs. Sassuolo ONLINE por la Copa Italia vía ESPN 2 y Star+

Juventus vs. Sassuolo EN VIVO se miden este jueves 10 de febrero en el Juventus Stadium por los cuartos de final de la Copa Italia 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN 2 y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 3.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Juventus vs. Sassuolo: ficha del partido

Copa Italia - Cuartos de final Juventus vs. Sassuolo ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 10 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Juventus Stadium ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2, Star+

Juventus vs. Sassuolo: árbitros del partido

Función Réferi Juez principal Livio Marinelli Asistente 1 Giacomo Paganessi Asistente 2 Domenica Rocca Cuarto árbitro Gianpiero Miele VAR Luigi Nasca

Juventus vs. Sassuolo: previa del partido

Juventus vs. Sassuolo se verán las caras por un lugar en las semifinales de la Copa Italia. El cuadro turinés atraviesa un buen momento tras recuperarse de una mala racha. El conjunto de Massimiliano Allegri llegó a esta instancia tras superar en octavos a la Sampdoria por 4-1.

El rival de la Vieja señora clasificó tras vencer por la mínima diferencia a Cagliari. Tanto los bianconeri como los verdinegros iniciaron su participación en la fase anterior. La ‘Juve’ espera seguir en el camino rumbo a su título número 15, mientras que Sassuolo espera acercarse al primer título copero de su historia.

Juventus vs. Sassuolo: posibles alineaciones

Juventus: Perín; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Zakaria; Kean, Dybala, Vlahovic.

Sassuolo: Pegolo; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, López; Traoré, Raspadori, Berardi; Escamaca.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Sassuolo?

Perú: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO Juventus vs. Sassuolo vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Juventus vs. Sassuolo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Sassuolo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Sassuolo?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. Sassuolo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Juventus vs. Sassuolo por la Copa Italia?

Juventus vs. Sassuolo se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Italia en el Juventus Stadium. Fue inaugurado el 8 de setiembre de 2011 y tiene capacidad para albergar a 41.507 espectadores.