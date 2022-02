Queralt Castellet, medallista olímpica que casi dejó el snowboard tras el suicidio de su novio

Queralt Castellet debería ser sinónimo de superación. La atleta logró quedarse con la medalla de plata en Snowboard por los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, después de haber participado en cuatro anteriores ediciones en 2006, 2010, 2014 y 2018, donde no todo fue felicidad para ella.

El hecho más trágico en su carrera profesional ocurrió en el 2015, cuando su entrenador y novio, Ben Jolly, se suicidó luego de meses luchando contra dos tumores cerebrales que le detectaron. Aquel momento fue muy duro también para Castellet, quien pensó en retirarse del deporte.

Estuvo por casi un año sin practicar el Snowboard. “ Ojalá pronto pueda mirar al cielo desde lo más alto de un podio y dedicarle mis éxitos . Porque siempre sabré que serán también suyos”, dijo en ese tiempo.

Luego de eso, Castellet volvió a pasar por momentos difíciles. A pesar de haber obtenido, hasta ese entonces, su mejor resultado cuando quedó séptima en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, su situación económica no fue la mejor. “El bolsillo no me da” , declaró en 2019. Ella no recibía apoyo de la federación, pero pudo superponerse a esa situación.

Tres años después, la deportista de 32 años subió al podio y obtuvo la medalla de plata en la prueba de Halfpipe de Snowboard. El primer puesto se lo llevó la estadounidense Chloe Kim y el tercer lugar se lo quedó la japonesa Sena Tomita.

“Ser segunda detrás de Chloe (Kim), que es una rider y una deportista increíble, es un honor muy grande y por lo que estoy muy orgullosa”, declaró después de llegar al podio olímpico. También le dedicó algunas palabras a Ben Jolly: “Estaría muy feliz por mi resultado de hoy”, mencionó a Olympics.