Extécnico de Juventus arremete contra Mourinho: “Hace años que no gana ni una gaseosa”

Siguen las críticas. Pese a que la llegada de José Mourinho a la Roma despertó muchas expectativas entre los aficionados del cuadro capitalino, las resultados no acompañan al experimentado entrenador y desde varios sectores se empezó a hablar de una posible salida. Uno de los últimos en sumarse a los cuestionamientos fue un extécnico de la Juventus, quien enfatizó que hace varios años no gana nada.

“ Hace años no ha ganado ni una gaseosa y va esta temporada por el mismo camino. Alguien debería decírselo. Defiende siempre, es lo mismo. Se habla de un buen técnico, pero también afortunado. No es un entrenador, es un promotor de sí mismo, yo lo afirmo desde que dirigía al Inter”, manifestó Gigi Maifredi en diálogo con TMW Radio.

Mourinho llegó a la Roma tras su abrupta salida del Tottenham. Foto: AFP

Los últimos resultados, entre los que destacó una derrota ante el Inter en la Copa Italia, provocaron que el portugués estallara contra su plantel y dejó entrever que tenían miedo. Esto no pasó desapercibido por el exestratega de La Vecchia Signora, ya que lo culpó del mal presente del equipo.

“Todo lo que dice es para reforzar la figura del entrenador, pero también es el primer responsable de la actitud de los jugadores. Quizás en el vestuario de la Roma no hay la empatía que dicen. El vestuario es como un confesionario. De allí no debería salir nada y cuando hay visiones diferentes no existe cohesión” precisó.