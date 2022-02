ESPN EN VIVO PSG vs. Stade Rennes: ¿cómo y a qué hora ver el partido de la Ligue 1?

PSG vs. Stade Rennes EN VIVO se enfrentan este viernes 11 de febrero por la fecha 24 de la Ligue 1, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Parque de los Príncipes. El duelo entre ambos equipos farnceses será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de hoy puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

PSG vs. Stade Rennes: previa

El conjunto parisíno es el actual líder de la Ligue 1 con 56 unidades. Los dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de golear 5-1 a Lille y buscarán seguir en el camino del triunfo en su propia casa. Lionel Messi y compañía quieren sumar su cuarta victoria consecutiva en el torneo local.

Por otra parte, Rennes suma 37 puntos y marcha en el quinto lugar de la liga francesa. La visita viene de ganar 2-0 a Stade Brestois, por lo que una victoria lo ubicaría cuarto.

PSG vs. Stade Rennes: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Marco Verratti, Leandro Paredes; Lionel Messi, Mauro Icardi y Kylian Mbappé. DT: Mauricio Pochettino.

Rennes: Dogan Alemdar; Hamari Traoré, Warmed Omari, Naif Aguerd, Birger Meling; Jonas Martin, Baptiste Santamaria, Lovro Majer; Benjamin Bourigeaud, Gaëtan Laborde y Martin Terrier. DT: Bruno Génésio.

PSG vs. Stade Rennes: ficha del partido

Partido PSG vs. Stade Rennes ¿Cuándo juegan? Viernes 11 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora ver PSG vs. Stade Rennes EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre PSG vs. Stade Rennes EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Stade Rennes EN VIVO?

Podrás ver PSG vs. Stade Rennes EN VIVO mediante la señal de ESPN. Asimismo, tienes la opción de acceder a Star Plus para ver el juego ONLINE.

¿Qué canal es ESPN?

Conoce la lista de canales de la señal de ESPN, según tu país, para que puedas disfrutar del emocionante cotejo entre PSG vs. Stade Rennes.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Stade Rennes?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Stade Rennes, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver PSG vs. Stade Rennes ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuentes con ESPN y Star Plus, tienes la opción de seguir el PSG vs. Stade Rennes vía la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, donde tendrás el minuto a minuto, incidencias y podrás revivir los goles del compromiso.