Apunta al clásico: la ‘advertencia’ que lanza Cristian Benavente a Universitario

Quiere estar en el recuerdo. La llegada de Cristian Benavente a Alianza Lima no solo despertó la ilusión entre los hinchas, ya que el propio jugador se mostró muy emocionado por su fichaje y ya piensa en lo que se será su debut con la camiseta blanquiazul en la Liga 1 Betsson, además de la Copa Libertadores. El ‘Chaval’ se animó a manifestar su deseo de anotarle al eterno rival.

El volante dejó en claro que quiere hacer un tanto lo antes posible, pero apuntó que sería muy especial si esto sucede frente a Universitario. “Sueño con marcar en cualquier partido de Alianza Lima, pero claro que sobre todo en un clásico”, sostuvo en diálogo con RPP.

Christian Benavente vestirá la camiseta de Alianza Lima con el dorsal '14'. Foto: Club Alianza Lima

Asimismo, mencionó su afinidad con el conjunto íntimo y lo llenó de elogios a la institución. “Me había imaginado en Alianza Lima porque es el club con más historia aquí en el país y me siendo más identificado”, puntualizó.

Pese a las críticas por dejar el fútbol extranjero y arribar al balompié nacional, el mediocampista hispano-peruano consideró que esto fue lo mejor. “En general siempre he tenido buena relación con Alianza Lima. Yo sabía que iba a llegar el momento de venir. La mejor decisión que pude tomar era llegar en lugar de quedarme en Europa, en un lugar que no me convencía tanto”, acotó.

Piensa en la selección peruana

El jugador formado en las canteras del Real Madrid contó con un gran respaldo por parte de los seguidores de la selección peruana y en su momento lo perfilaban como reemplazante natural de Christian Cueva. El mismo futbolista enfatizó que su retorno a la Bicolor dependerá de su rendimiento en tienda victoriana.

“Primero me quiero sentir cómodo en Alianza Lima y, si soy llamado a la selección peruana, creo que sería una recompensa. Eso está en el horizonte. La última vez que hablé con Ricardo Gareca fue la última vez que fui llamado”, finalizó.