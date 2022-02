Andy Polo se pronunció en sus redes sociales tras recesión de contrato del Portland Timbers

Tras el comunicado oficial del Portland Timbers indicando la recesión de su contrato, Andy Polo se pronunció en sus redes sociales para pedir disculpas al club y a todas las personas involucradas. Asimismo, señaló que tiene pruebas que respaldan el comunicado que emitió hace unas horas.

“Alegando a este comunicado quiero empezar pidiendo disculpas al club y a todas las personas involucradas en este tema”, inició el texto que compartió Andy Polo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el exjugador del club norteamericano indicó que tiene pruebas que lo respaldan, pero que estas seguirán su curso legal. “Cada pauta mencionada en este comunicado tiene pruebas de respaldo, dichas estas no serán publicadas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbo sobre el tema ni hablar sobre mi vida personal”, puntualizó.

Andy Polo se pronunció en su Instagram tras la recesión de contrato por parte del Portland. Foto: Instagram de Andy Polo.

Finalmente, el exjugador de Universitario de Deportes manifestó que no hablará más del tema. “Me encuentro sereno, ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a lo expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos, por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente madre de mis hijos”, finalizó.

Andy Polo acusado de violencia doméstica

El jugador del Portland Timbers de la MLS fue denunciado por su expareja por violencia física y ausencia en la manutención de sus hijos, según declaró en el programa Magaly TV, la firme.

La madre de familia dio detalles en el mencionado programa sobre la violencia sufrida por culpa del jugador cuando vivían juntos. Además, mostró todas sus pruebas, como la denuncia contra el seleccionado y las fotos de los golpes en distintas partes del cuerpo.