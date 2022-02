Andy Polo se manifestó tras las acusaciones por violencia doméstica hacia su expareja

Andy Polo fue denunciado por violencia doméstica por su expareja, Genessis Alarcón. Esto trajo como consecuencia que el futbolista peruano sea suspendido por su actual equipo, Portland Timbers. Ante esto, el exjugador de Universitario de Deportes manifestó su defensa mediante un comunicado.

Comunicado de Andy Polo

Comunicado de Andy Polo. Foto: Nick Negrini (Twitter)

“Las denuncias son infundadas y obedecen a una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60% de los ingresos que percibo como jugador de fútbol”, se aprecia en el inicio del comunicado.

“El programa de espectáculos (Magaly TV, la Firme) no ha tratado de comunicarse con mi persona a efectos de, como mínimo, corroborar los hechos preguntándome sobre mi versión”, agregó.

Andy Polo acusado de violencia doméstica

El nombre de Andy Polo saltó de la páginas deportivas a policiales. Resulta que el jugador del Portland Timbers de la MLS fue denunciado por su expareja por violencia física y ausencia en la manutención de sus hijos, según declaró en el programa Magaly TV, la firme.

La madre de familia dio detalles ante las cámaras del programa de Magaly Medina sobre la violencia sufrida por culpa del exjugador de Universitario de Deportes cuando vivían juntos. Además, mostró todas sus pruebas, como la denuncia contra el seleccionado y las fotos de los golpes en distintas partes del cuerpo.

“Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, contó entre lágrimas.

Periodistas exigen investigación para Andy Polo

Tras el hecho, diversas figuras del mundo deportivo exigieron el pronto inicio de las investigaciones y la aplicación de sanciones inmediatas contra el delantero del Portland Timbers de la MLS.

“Existen futbolistas con denuncias por violencia familiar y siguen teniendo oportunidades en equipos. Hace poco (Mason) Greenwood perdió todo. Fue retirado del FIFA22, Nike canceló el patrocinio y el (Manchester) United retiró su imagen de las campañas. Debemos seguir el ejemplo. Tolerancia cero”, posteó la conductora de Gol Perú y Radio Ovación, Nair Aliaga.