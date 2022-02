Con Messi y Mbappé: así alinearían PSG y Stade Rennais por la Ligue 1

PSG, con Lionel Messi y Kylian Mbappé, recibirá en el Parque de los Príncipes a Stade Rennais por la jornada 24 de la Ligue 1. El entrenador de los parisinos, Mauricio Pochettino, no podrá contar con figuras como: Neymar, Mauro Icardi y Sergio Ramos para este compromiso.

PSG vs. Stade Rennais: posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Marco Verratti, Leandro Paredes; Lionel Messi, Mauro Icardi y Kylian Mbappé.

Gianluigi Donnarumma; Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Marco Verratti, Leandro Paredes; Lionel Messi, Mauro Icardi y Kylian Mbappé. Stade Rennais: Dogan Alemdar; Hamari Traoré, Warmed Omari, Naif Aguerd, Birger Meling; Jonas Martin, Baptiste Santamaria, Lovro Majer; Benjamin Bourigeaud, Gaëtan Laborde y Martin Terrier.

PSG vs. Stade Rennais: posibles bajas

PSG: Ander Herrera, Mauro Icardi, Neymar, Sergio Ramos, Edouard Michut y Alexandre Letellier.

Ander Herrera, Mauro Icardi, Neymar, Sergio Ramos, Edouard Michut y Alexandre Letellier. Stade Rennais: Jeremy Doku, Jeremy Gelin, Alfred Gomis, Romain Salin y Flavien Tait.

PSG vs. Stade Rennais: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver PSG vs. Stade Rennais ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Stade Rennais por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.