¿A qué hora juegan Universitario de Deportes vs. San Martín EN VIVO?

El encuentro entre Universitario de Deportes vs. San Martín será uno de los más vistos este viernes 11 de febrero desde las 7.00 p. m., y se jugará en el Estadio Monumental de Ate, por lo que los cremas deberán aprovechar su localía para poder derrotar al equipo “santo”. El jugador Aldo Corzo no ocultó sus deseos de que el conjunto crema pueda tener éxito este 2022 y sea el campeón de la Liga 1, pese a haber tenido un 2021 muy problemático. Por otro lado, el delantero Álex Valera no escatimó en elogios al nuevo DT de los merengues, Álvaro Gutiérrez.

En esta nota sabrás más datos sobre el Universitario vs. San Martín, como el canal de transmisión, y cómo seguir este partido por medio de la plataforma deportiva de streaming Roja Directa.

¿A qué hora juegan Universitario vs. San Martin?

Universitario vs. San Martín se enfrentarán este viernes 11 de febrero a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate.

Perú, Colombia y EE.UU. (este) 7.00 p. m.

Argentina, Chile y Brasil 9.00 p. m.

Bolivia y Venezuela 8.00 p. m.

México y Centroamérica 6.00 p. m.

España 1.00 a. m. (sábado 12 de febrero).

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs. San Martin?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Gol Perú (Canal 14), a través del servicio de cable y satélite de Movistar TV.

¿Dónde ver Universitario vs. San Martin EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Universitario vs. San Martín ONLINE GRATIS a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones, cambios, anotaciones y el minuto a minuto del encuentro.

¿Cómo ver Universitario vs. San Martin en Roja Directa?

Para ver el partido debes seguir estos pasos:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Universitario vs. San Martin

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Universitario vs. San Martin

La alineación de Universitario y San Martin aún está por confirmarse.