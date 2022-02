¿A qué hora ver Deportivo Cali vs. Tolima EN VIVO por Win Sports+ HOY?

Deportivo Cali vs. Tolima EN VIVO se enfrentan por el choque de ida en la Superliga de Colombia 2022 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana). La transmisión del encuentro, que se jugará en el Estadio Deportivo Cali, estará a cargo de Win Sports+, mientras que en La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes y el marcador actualizado minuto a minuto.

Deportivo Cali vs. Tolima: ficha del partido

Partido Deportivo Cali vs. Tolima ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 9 de febrero ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Deportivo Cali ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Tolima?

En territorio colombiano y peruano, el Deportivo Cali vs. Tolima se inicia a las 8.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 10).

Un mes y medio después de haber definido el título del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2021, el campeón Deportivo Cali vuelve a enfrentarse a Deportes Tolima, cuadro que ganó el Apertura de dicho año. Ambos equipos definirán al mejor club de la última temporada en esta edición de la Superliga de Colombia.

Aunque los azucareros fueron los vencedores de aquel cruce, la actualidad le sonríe más al elenco pijao, que es el único puntero de su liga doméstica con 12 unidades. El vigente monarca, en cambio, se ubica en la penúltima casilla con apenas tres puntos.

¿Qué canal transmite Deportivo Cali vs. Tolima?

En territorio colombiano, el encuentro Deportivo Cali vs. Tolima será transmitido por la señal de Win Sports+, canal que cuenta también con los derechos para televisar los duelos de la Liga BetPlay.

¿Cómo seguir Deportivo Cali vs. Tolima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Cali vs. Tolima por internet, sintoniza el servicio de streaming Win Sports ONLINE, donde podrás seguir los cotejos que televisa esta cadena deportiva. En caso de que no tengas acceso al mismo, infórmate desde la cobertura GRATIS que te ofrece La República Deportes.

¿Dónde sintonizar Win Sports+?

En Colombia, estas son las operadoras que incluyen la señal de Win Sports+ en su oferta de canales:

DirecTV: canal 634 (SD) y 1634 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 497 (SD) y 896 (HD)

Claro TV (satélite): canal 523 (HD)

Claro TV (cable): canal 522 (SD) y 1522 (HD)

Tigo (cable): canal 139 (SD) y 239 (HD)

Movistar TV (IPTV): canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) y 389 (HD)

Tigo (IPTV): canal 24 (SD) y 239 (HD)

Claro TV (IPTV): canal 1522 (HD).

¿Cuánto cuesta la suscripción a Win Sports ONLINE?

Estas son las tarifas que ofrece Win Sports ONLINE a los interesados en contratar el servicio para ver cotejos como el Deportivo Cali vs. Tolima:

Plan anual: 95,88 dólares (7,99 por mes)

Plan semestral: 53,94 dólares (8,99 por mes)

Plan mensual: 9,99 dólares

PPV: 19,99 dólares por evento.

¿Cuál es la programación de Win Sports+?

En Win Sports+ podrás encontrar, además de juegos como el Deportivo Cali vs. Tolima y otros del fútbol colombiano, espacios dedicados al análisis de lo mejor en cada jornada del balompié cafetero. También se incluyen eventos como la liga femenina, amistosos internacionales, torneos preolímpicos, Copa América, entre otros.