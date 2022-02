Ver AQUÍ Deportivo Lara vs. Bolívar EN VIVO: ¿a qué hora y cómo ver el duelo por la Libertadores?

Deportivo Lara vs. Bolívar EN VIVO HOY, miércoles 9 de febrero, a partir de las 5.15 p. m. (hora peruana) y 6.15 p. m. (hora venezolana y boliviana) por la primera fase de la Copa Libertadores 2022. Dicho choque tendrá como escenario el Estadio Rafael Agustín Tovar y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus vía streaming. Asimismo, puedes seguir todas las incidencias de este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

Deportivo Lara vs. Bolívar: ficha del partido

Partido Deportivo Lara vs. Bolívar ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 9 de febrero ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú) y 6.15 p. m. (Venezuela y Bolivia) ¿Dónde? Estadio Rafael Agustín Tovar ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Deportivo Lara vs. Bolívar: la previa

Van por el primer golpe. Deportivo Lara buscará llevarse un triunfo ante su gente por la primera fase de la Copa Libertadores 2022. Para ello, tendrán que superar a un contrincante con amplia experiencia en el certamen continental.

Esta será la quinta ocasión que el conjunto venezolano dispute el torneo. El elenco dirigido por Jorge Durán cuenta con un plantel joven; una de sus máximas figuras es el mediocampista Telasco Segovia, quien fue convocado por Néstor Pékerman para los últimos encuentros de la Vinotinto.

Por su parte, la escuadra boliviana intentará robar puntos de visita para definir la serie en La Paz. El equipo altiplánico fichó varios futbolistas de nacionalidad brasileña y espera que su jerarquía los ayude a clasificar a la siguiente etapa.

¿A qué hora juegan Deportivo Lara vs. Bolívar?

México: 4.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Brasil: 7.15 p. m.

España: 11.15 P. m.

¿Dónde ver Deportivo Lara vs. Bolívar?

Podrás ver Deportivo Lara vs. Bolívar EN VIVO mediante la señal de ESPN. Asimismo, tienes la opción de acceder a Star Plus para ver el juego ONLINE.

¿Qué canal es ESPN?

Conoce la lista de canales de la señal de ESPN, según tu país, para que puedas disfrutar del emocionante cotejo entre Deportivo Lara vs. Bolívar.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Deportivo Lara vs. Bolívar: posibles alineaciones

Deportivo Lara: Luis Curiel, Diego Meleán, Ignacio Anzola, Henri Pernía, Rodney Chirinos, Bernaldo Manzano, Telasco Segovia, Jean Franco Castillo, Johan Moreno, Johan Arrieche y Rubén Rojas. DT: Jorge Durán.

Bolívar: Rubén Cordano, Diego Bejarano, César Martins, José Sagredo, Gabriel Villamil, Lucas Chávez, Leonel Justiniano, Patricio Rodríguez, Roberto Fernández, Chico y Bruno Savio. DT: Antonio Carlos Zago.

¿Dónde juegan Deportivo Lara vs. Bolívar?

El duelo entre Deportivo Lara vs. Bolívar se realizará en el Estadio Rafael Agustín Tovar, ubicado en la ciudad de Barinas, Venezuela. Dicho escenario deportivo cuenta con una capacidad para 29.800 espectadores.