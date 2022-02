César Vallejo vs. Olimpia HOY por la Copa Libertadores 2022: horario y canal de transmisión

César Vallejo vs. Olimpia HOY, 9 de febrero, por la primera fase de la Copa Libertadores. El encuentro se dará en el Estadio Nacional de Lima y está pactado para la 7.30 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del partido de ida de la Copa Libertadores 2022.

César Vallejo vs. Olimpia: previa

Olimpia de Paraguay, tricampeón de la Copa Libertadores (1979, 1990 y 2002), llegó a Lima el último martes. El Decano buscará derrotar a los poetas y cerrar la llave en el duelo de vuelta el 16 de febrero, aunque su DT, Julio Cáceres, reconoce que jugar de visitante ”siempre tiene sus complicaciones”.

Por otro lado, César Vallejo tratará de conseguir su primera victoria del año tras empatar 0-0 con Cienciano en el inicio de la Liga 1. Los dirigidos por ‘Chemo’ Del Solar podrían repetir su buena participación en la Copa Sudamericana 2014, cuando llegaron a cuartos de final.

César Vallejo vs. Olimpia: ficha del partido

Partido César Vallejo vs. Olimpia ¿Cuándo juegan? HOY 9 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional (Lima) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

César Vallejo vs. Olimpia: posibles alineaciones

César Vallejo: Carlos Grados; Juan Quiñones, Renzo Garcés, Leandro Fleitas; Erick Morillo, Jorge Ríos, Carlos Ascues, Jersson Vásquez; Jairo Vélez, Abdiel Arroyo, Osnar Noronha. DT: José del Solar.

Carlos Grados; Juan Quiñones, Renzo Garcés, Leandro Fleitas; Erick Morillo, Jorge Ríos, Carlos Ascues, Jersson Vásquez; Jairo Vélez, Abdiel Arroyo, Osnar Noronha. José del Solar. Olimpia: Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Raúl Salcedo, Antolín Alcaráz, Iván Torres; Alejandro Silva, Hugo Quintana, Edgardo Orzusa, Fernando Cardozo; Derlis González y Jorge Recalde. DT: Julio Cáceres.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Olimpia?

César Vallejo vs. Olimpia se verán las caras por la Copa Libertadores desde las 7.30 p. m. en las instalaciones del Estadio Nacional este miércoles 9 de febrero. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver César Vallejo vs. Olimpia?

César Vallejo vs. Olimpia será televisado por las pantallas de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el César Vallejo vs. Olimpia?

Para acceder a Star Plus para ver el César Vallejo vs. Olimpia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo seguir César Vallejo vs. Olimpia ONLINE GRATIS?

Para que veas el César Vallejo vs. Olimpia, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.