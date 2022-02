Selección peruana anunció su primera convocatoria con miras a la Copa América sin Lúcar

La selección peruana de fútbol presentó la lista de 26 jugadoras para su primer microciclo del año, del 14 al 23 de febrero, para seguir con su preparación hacia la Copa América Femenina que se disputará en territorio colombiano del viernes 8 al sábado 30 de julio de la presente temporada. Las futbolistas citadas para los próximos entrenamientos son:

Arqueras: María Fernanda Dávila, Sara Arévalo, Karla López

Defensas: Alison Reyes, Yoselin Miranda, Amparo Chuquival, Keyla Landeo, Fabiola Herrera, Kimbherly Flores, Fabiola Amaro, Sthephannie Vásquez, Wendy Rivera.

Mediocampistas: Katsumi Cheng, Gladys Dorador, Sandra Arévalo, Allison Azabache, Jhosely Gamarra, Fabiana Oribe, Emily Flores, Luz Campoverde, Marie Anne Briceño, Nahomi Martínez, Xioczana Canales.

Delanteras: Anaís Vilca, Alessia Sanllehi, Sabrina Ramírez.

Adriana Lúcar, la gran ausente

Si bien es cierto que hay ausencias notables como las jugadoras nacionales que militan en el exterior, sigue llamando la atención que Adriana Lúcar de Alianza Lima, goleadora de la pasada Liga Femenina, con 23 tantos y uno más en la Copa Libertadores, siga sin ser considerada.

Desde que se conociera el caso ético de la relación amorosa que mantenía el exentrenador de la Bicolor Doriva Bueno con la futbolista María José López, motivo por el cual la artillera blanquiazul y Miryam Tristán habrían dejado la concentración previo a un amistoso entre Perú y Ecuador, no han vuelto a vestir la Blanquirroja. No obstante, se desconocen las razones de su actual no convocatoria.