¿Cómo ver por Roja Directa el Al Hilal vs. Chelsea EN VIVO por el Mundial de Clubes?

El Al Hilal vs. Chelsea EN VIVO por Roja Directa será un partido muy vibrante por el Mundial de Clubes, el cual define al mejor equipo del mundo cada año. Luego de 10 temporadas, el Chelsea vuelve a este torneo, y jugará el cotejo con el club árabe este miércoles 9 de febrero a las 11.30 a. m. (hora peruana), desde el estadio Mohamed bin Zayed de Abu Dabi. Por otro lado, las casas de apuestas no han parado de hacer pronósticos al respecto y los ingleses son claros favoritos.

En la presente nota tendrás más datos acerca de este importante compromiso como los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones y cómo seguir este cotejo por medio de la plataforma de streaming Roja Directa.

¿A qué hora juegan Al Hilal vs. Chelsea?

Estos son los horarios para seguir la contienda en todo el mundo:

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Al Hilal vs. Chelsea?

La transmisión del Al Hilal vs. Chelsea EN VIVO por el Mundial de Clubes 2022 será a través de TNT Sports para gran parte de Sudamérica. A continuación, podrás revisar la parrilla de canales según tu país.

Argentina: TNT Sports

Brasil: Band, Now Claro, Guigo

Costa Rica: TNT Sports

República Dominicana: TNT Sports

México: TNT Sports, TNT Go

Panamá: TNT Sports.

¿Dónde ver Al Hilal vs. Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes ver el Al Hilal vs. Chelsea por las semifinales del Mundial de Clubes por medio de la web Roja Directa; en el portal encontrarás este y otros choques de la fecha. Si eres un apasionado de los minutos a minutos, puedes seguirlo en La República Deportes.

¿Cómo ver Al Hilal vs. Chelsea en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Al Hilal vs. Chelsea

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineaciones posibles de Al Hilal vs. Chelsea

Al-Hilal: Al Maiouf; Abdul Hamid, Hyun-Soo, Ali Bulaihi, Al Shahrani; Kanno, Cuellar; Marega, Pereira, Al Dawsari; Ighalo.

Chelsea: Kepa; Sarr, Rudiger, Chalobah; Alonso, Kovacic, Saul, Hudson-Odoi; Havertz, Mount; Werner.