Dani Alves es suspendido por 2 fechas en LaLiga tras ser expulsado contra Atlético Madrid

El FC Barcelona logró un importante triunfo contra Atlético de Madrid en el Camp Nou, el cual dio una luz de esperanza a la afición culé. En el choque resaltaron distintas figuras, desde el recién regresado Adama Traoré hasta el longevo Dani Alves. Sin embargo, el desempeño del brasileño se vio manchado por una expulsión tras una dura entrada contra Yannick Carrasco.

En aquel incidente, el árbitro del enfrentamiento, Gil Manzano, cobró posición adelantada en un inicio, pero desde el VAR le informaron de la falta de Alves. Tras la revisión, el réferi le mostró la tarjeta roja directa al lateral.

Dani Alves marcó su primer gol tras su regreso al FC Barcelona. Foto: ESPN

“En el minuto 69, el jugador (8) Alves Da Silva, Daniel fue expulsado por el siguiente motivo: impactar con sus tacos en el gemelo del adversario sin opciones de jugar el balón ”, fue la justificación del colegiado a cargo.

Razón suficiente para que sea sancionado por dos fechas sin jugar, ya que, de acuerdo al código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, “en aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de, al menos, dos partidos ”.

Dani Alves fuera por dos jornadas

Con este castigo, el lateral se perderá el derbi contra Espanyol y compromiso frente a Valencia. Además, no estará presente en el choque con Napoli por la Europa League debido a que no fue incluido en la lista de convocados. Es decir, Alves no jugará con la camiseta del Barza hasta el 27 de febrero, cuando su club se mida ante el Athletic Club de Bilbao.