Ángelo Caro se preparará en España para buscar la medalla en París 2024

El deportista peruano Ángelo Caro, quinto en la disciplina de skate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció que en abril viajará a España para entrenarse y mejorar su nivel en busca de una medalla en París 2024.

“En abril, me voy a vivir a Europa para mejorar mi nivel. Primero me voy a España y espero que me vaya bien, me dedicaré a competir y entrenar de cara a los próximos Juegos Olímpicos”, anunció Ángelo Caro en un comunicado.

El deportista, quien se entrena actualmente en el Complejo Panamericano de la Costa Verde de Lima, agregó que tras permanecer un año en España, proyecta viajar a Estados Unidos para prepararse más.

Angelo Caro buscará una nueva medalla para Perú en París 2024. Foto: El Peruano.

Caro, una de las jóvenes figuras del skateboarding latinoamericano, se entrenará y competirá en el Skate Agora, una reconocida plaza de Barcelona que está homologada por la Street League Skateboarding.

“Aprendí mucho en Perú y en América Latina, pero en Europa puliré la parte técnica”, agregó el deportista antes de considerar que “valdrá la pena el sacrificio para traerle una medalla” a su país.

Hasta el momento de su viaje, el peruano seguirá entrenando en el Complejo Panamericano Costa Verde, que es administrado por el Proyecto Legado, una organización que se encarga de la preservación de los sitios deportivos que se construyeron para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con información de EFE.