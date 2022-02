Butrón arremete contra jugadores de Alianza: Esperaron que esté en Primera para firmar

Leao Butrón fue en su momento uno de los jugadores más queridos por la hinchada blanquiazul, el exportero de Alianza Lima se ganó el cariño de los aficionados con sus grandes atajadas; sin embargo, tras el descenso de 2020, muchos cuestionaron su rol de líder. En su nueva faceta como comentarista, se animó a criticar la actitud de algunos elementos del plantel que no se pusieron la camiseta para jugar la Liga 2.

“ Hay gente que aplaude a jugadores que decían que son hinchas de Alianza. El año pasado, estaban esperando a que esté en Primera para firmar . La gente como foquitas van aplaudiendo así, no lo entiendo. La gente no sabe nada, no tiene idea”, manifestó el ahora panelista en el programa A Presión.

El tres veces campeón con el conjunto victoriano se pronunció sobre lo sucedido en aquella fatídica campaña y juzgó el accionar de varios deportistas, mientras el club se preparaba para afrontar la segunda división.

Por su parte, Gustavo Roverano también se pronunció en la misma línea y criticó los gestos que realizan muchos futbolistas; no obstante, consideró que muchas veces no se analizan otros factores.