¿A qué hora y dónde ver AC Milan vs. Lazio EN VIVO HOY por la Copa Italia?

AC Milan vs. Lazio EN VIVO se miden por el pase a semifinales de la Copa Italia 2021-22 desde el estadio San Siro a partir de las 3.00 p. m. (hora de Perú). El compromiso será transmitido por la señal de ESPN 3, pero también puedes mantenerte al tanto de este y otros partidos de hoy con la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

AC Milan vs. Lazio: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Lazio ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 9 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio San Siro ¿En qué canal? ESPN 3

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Lazio?

En Italia, el choque AC Milan vs. Lazio se disputará desde las 9.00 p. m. (3.00 p. m. según la hora peruana). Consulta la guía de horarios para otros países de la región:

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Mientras se mantiene en la pelea por el liderato de la Serie A, AC Milan intentará seguir también en la lucha por ganar el segundo torneo en el que se mantiene en competencia: la Copa Italia. En su casa, contra la Lazio, los rossoneros irán en busca de su pase a las semifinales del certamen.

La ronda previa no supuso mayores sobresaltos para los dirigidos por Stefano Pioli, pues eliminaron fácilmente al Genoa por 3-1. El estado de ánimo actual del equipo también es de lo mejor, pues en la liga italiana vienen de remontarle 2-1 al Inter en el derbi milanés.

Milan no gana la Copa Italia desde el 2003. Foto: AFP

Los celestes, por su parte, sufrieron algo más con el Udinese en octavos, ya que apenas consiguieron vencer 1-0. Los resultados más recientes permiten ilusionarse a los hinchas, debido a que no pierden desde hace cuatro encuentros oficiales. En su último cotejo, obtuvieron una resonante goleada a domicilio por 3-0 sobre la Fiorentina.

AC Milan y Lazio vuelven a verse las caras por la Copa desde el 2019. Aquella vez, los capitalinos sellaron su pase a la final con un triunfo 1-0 en el cruce de vuelta. A la postre, se coronarían campeones en la definición contra Atalanta.

¿Qué canal transmite AC Milan vs. Lazio?

En Sudamérica, la señal encargada de transmitir el encuentro AC Milan vs. Lazio será el canal ESPN 3.

Argentina: ESPN 3

Bolivia: ESPN 3

Brasil: ESPN2, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: ESPN 3

Colombia: ESPN 3

Ecuador: ESPN 3

México: ESPN

Paraguay: ESPN 3

Perú: ESPN 3

Uruguay: ESPN 3

Venezuela: ESPN 3

Estados Unidos: Paramount+

España: DAZN, DAZN 2

Italia: Canale 5, Mediaset Infinity, Lazio Style Channel.

¿Cómo seguir AC Milan vs. Lazio ONLINE?

La transmisión por internet del juego AC Milan vs. Lazio la podrás seguir a través de Star Plus y ESPN Play, servicios de streaming que incluyen en su programación las contiendas televisadas por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan AC Milan vs. Lazio?

El escenario escogido para albergar este duelo es el estadio San Siro, recinto deportivo también conocido como Giuseppe Meazza, ubicado en la ciudad de Milán.

Alineaciones probables de AC Milan vs. Lazio

AC Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Theo Hernández; Sandro Tonali, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Franck Kessie, Rafael Leao y Olivier Giroud.

Mike Maignan; Davide Calabria, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Theo Hernández; Sandro Tonali, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Franck Kessie, Rafael Leao y Olivier Giroud. Lazio: Thomas Strakosha; Manuel Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Adam Marusic; Sergj Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Mattia Zaccagni, Pedro Rodríguez y Ciro Immobile.

Últimos partidos de AC Milan vs. Lazio