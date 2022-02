Barcelona SC vs. Montevideo City EN VIVO: mira AQUÍ el encuentro por la Copa Libertadores

Barcelona SC vs. Montevideo City juegan HOY por la Copa Libertadores 2022 EN VIVO a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya) en el mítico Centenario de Montevideo. ESPN y Star Plus llevarán la transmisión del partido; asimismo, puedes seguir GRATIS el juego mediante la cobertura especial ONLINE de La República Deportes.

Barcelona SC vs. Montevideo City: previa

A 10 días del inicio del campeonato ecuatoriano, el cuadro de Fabián Bustos empató 1-1 con el Guayaquil City en un encuentro amistoso. Los canarios culminaron la temporada 2021 en el cuarto lugar del acumulado, a solo un punto de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, el equipo de Montevideo clasificó a esta instancia luego de quedar, también, en la cuarta casilla de la liga uruguaya. No obstante, ya disputan la presente temporada y, en su debut, igualaron 1-1 con Cerro Largo.

Barcelona SC vs. Montevideo City: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Montevideo City ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 8 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Barcelona SC vs. Montevideo City: horarios

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Colombia : 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 9 de febrero).

Barcelona SC vs. Montevideo City: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai; Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Carlos Rodríguez, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Byron Castillo; Damián Díaz y Gonzalo Mastriani.

Montevideo City: Gastón Guruceaga; Agustín Peña, Joaquín Pereyra, Diego Arismendi, José Álvarez; Álvaro Brun, Nicolás Milesi, Darío Pereira, Tiago Palacios; Sebastián Guerrero y Joaquín Zeballos.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Montevideo City?

Podrás ver EN VIVO Barcelona SC vs. Montevideo City mediante la señal de ESPN. Asimismo, tienes la opción de acceder a Star Plus para ver el juego ONLINE.

¿Qué canal es ESPN?

Conoce la lista de canales de la señal de ESPN, según tu país, para que puedas disfrutar del emocionante cotejo EN VIVO entre Montevideo City vs. Barcelona SC.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Montevideo City?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Montevideo City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Montevideo City ONLINE GRATIS?

En caso no cuentes con ESPN y Star Plus, tienes la opción de seguir el Barcelona SC vs. Montevideo City vía la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes , donde tendrás el minuto a minuto, incidencias y podrás revivir los goles del compromiso.

Barcelona SC vs. Montevideo City: ¿dónde juegan?

El duelo entre canarios y ciudadanos se realizará en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, con capacidad para 60.235 espectadores.