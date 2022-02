Ver En Vivo, Manchester United vs. Burnley: se enfrentan HOY por la Premier League 2022

VER EN VIVO Manchester United vs. Burnley EN DIRECTO se enfrentan por la jornada 24 de la Premier League 2022. El duelo de los diablos rojos está pactado para HOY martes 8 de febrero desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Turf Moor. La transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de ESPN 2 para toda Sudamérica y la aplicación VÍA STREAMING Star Plus (Star+). También podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias en la web de La República Deportes.

El equipo de Cristiano Ronaldo está obligado a ganar para seguir en puestos de Champions League. Los red devils, alejados del primer puesto, luchan por clasificar a la próxima edición de la ‘Orejona’, por lo que necesitan la victoria cuanto antes. Actualmente están en la cuarta casilla con 38 unidades; mientras que su rival de turno marcha en el último puesto con 13 puntos.

A qué hora juegan Manchester United vs. Burnley

El partido entre Manchester United vs. Burnley se jugará HOY martes 8 de febrero a las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

En qué canal ver Manchester United vs. Burnley

La transmisión del Manchester United vs. Burnley EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN 2 para toda Sudamérica y la aplicación streaming Star Plus.

Argentina: ESPN 2, Star Plus

Bolivia: ESPN 2, Star Plus

Colombia: ESPN 2, Star Plus

Ecuador: ESPN 2, Star Plus

Paraguay: ESPN 2, Star Plus

Perú: ESPN 2, Star Plus

Uruguay: ESPN 2, Star Plus

Venezuela: ESPN 2, Star Plus.

Manchester United vs. Burnley en ESPN 2

DirecTV Sports

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Manchester United vs. Burnley en Star Plus

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Burnley, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Manchester United vs. Burnley: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Bruno Fernandes, Scott McTominay, Paul Pogba; Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo y Anthony Elanga o Jadon Sancho.

Burnley: Nick Pope; Connor Roberts, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters; Dwight McNeil, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Maxwel Cornet; Wout Weghorst y Jay Rodríguez.

