EN VIVO Inter vs. Roma ONLINE por la Copa Italia vía ESPN y Star+

Inter vs. Roma EN VIVO se miden este martes 8 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza por los cuartos de final de la Copa Italia 2021-2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 3.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del choque con todas sus incidencias en La República Deportes.

Inter vs. Roma: ficha del partido

Copa Italia - Octavos de final Inter vs. Roma ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 8 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Giuseppe Meazza ¿Dónde lo transmiten? ESPN y Star+

Inter vs. Roma: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Marco Di Bello Asistente 1 Mauro Galetto Asistente 2 Valerio Vecchi Cuarto árbitro Matteo Gariglio VAR Luca Pairetto

Inter vs. Roma: previa del partido

Inter y Roma se enfrentan en el Giuseppe Meazza por un lugar en las semifinales de la Copa Italia 2021-2022. Los neroazzurri llegan a esta instancia tras eliminar al Empoli en los octavos de final. El cotejo ante la escuadra toscana tuvo que llegar hasta los tiempos sumplementarios para poder resolverse.

Aquel encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se resolvió con un gol de Stefano Sensi a los 104′. La Loba en cambio no tuvo problemas para dejar fuera al Lecce de la Serie B. El marcador fue un 3-1 final que permitió a los de Mourinho seguir en carrera por un título que el cuadro romano no gana hace 14 años.

¿A qué hora juegan Inter vs. Roma?

Perú: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO Inter vs. Roma vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Inter vs. Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter vs. Roma por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Roma?

Para acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Roma, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Inter vs. Roma por la Copa Italia?

El duelo por los cuartos de final de la Copa Italia entre Inter vs. Roma se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán. Este escenario deportivo cuenta con capacidad para albergar a 80.018 espectadores y fue inaugurado el 19 de setiembre de 1926.