¡Tremendo cruce! James y Falcao se habrían peleado tras la dura derrota ante la Bicolor

En Colombia se sigue hablando de lo que desencadenó la derrota ante la selección peruana. Los dirigidos por Reinaldo Rueda se fueron pifeados, con insultos y algunos hinchas, que estuvieron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, les lanzaron botellas. Esta reacción de la afición colombiana hizo que James Rodríguez los llamara “malagradecidos”. Sin embargo, la acción del ‘10′ habría generado una pelea con Radamel Falcao.

El pasado viernes 28 de enero, la Bicolor dio el golpe sobre la mesa y se llevó una victoria más que importante. Con este resultado, los cafeteros se quedaron prácticamente con un pie afuera del Mundial Qatar 2022, aún más con la derrota ante Argentina.

PUEDES VER: El presente de los delanteros de la Bicolor de cara a la última fecha de eliminatorias

El periodista colombiano, Esteban Jaramillo del diario Kienyk, contó que Radamel Falcao le llamó duramente la atención a James Rdoríguez por las fuertes palabras que dijo en el túnel del estadio, una acción que también molestó a los demás compañeros.

“Después del descontrol de James cuando le dijo al público ‘desagradecidos de m..’, terminó en el vestuario con un llamado de atención de Falcao García y luego un enfrentamiento con alguno de sus compañeros, quien no tiene la figuración de las estrellas, también lo confrontó y le replicó diciendo ‘cállate, tu aquí no vales nada, tu aquí no eres nadie”, indicó.