Gobierno de Gabriel Boric podría quitarle el control de la selección chilena a la ANFP

Cambios. La selección chilena de fútbol podría sufrir una fuerte modificación en su organización con la próxima toma de mando del presidente electo Gabriel Boric el 11 de marzo. Así lo aseguro Alexandra Benado, futura ministra del Deporte del Gobierno entrante. En declaraciones para el diario La Tercera, aseguró que el nuevo Gobierno planea verificar la separación de la Roja y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, entidad que organiza a la escuadra nacional y a las ligas privadas del país sureño.

“Ha existido muchas opiniones desde la Conmebol y la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP ”, señaló la funcionaria para el conocido medio.

“Por un tema de transparencia, de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino también el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, pueda tener la importancia que merece. Y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados”, enfatizó.

Desde hace algunos años, la idea de deslindar a la selección de Chile de la ANFP ha estado presente en los medios y plataformas de la nación del sur, ya que además de ser el órgano encargado de gestionar los vínculos con Conmebol y la FIFA, también es el ente privado que organiza los campeonatos del fútbol profesional chileno, función que genera un conflicto de intereses y no ha permitido que otras disciplinas, como el futsal, el fútbol amateur, de playa, de barrios y el fútbol femenino, se desarrollen de forma óptima.

