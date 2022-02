Pep Guardiola sobre la fiesta de sus jugadores: “Estoy molesto porque no me invitaron”

La extraña salida de Jack Grealish de un bar de Manchester junto a Riyad Mahrez y Kyle Walker ha generado polémica en toda Inglaterra. En un video publicado en las redes sociales, se puede ver al exjugador del Aston Villa con dificultades para caminar por una posible borrachera, generando críticas entre los hinchas del City.

En conferencia de prensa y en la previa del partido ante el Brentford, Pep Guardiola habló sobre la situación y prefirió no darle importancia a lo acontecido el último domingo. Por otro lado, bromeó con el hecho.

“Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. La próxima vez, con suerte, me invitarán. El video no muestra exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo”, afirmó Guardiola ante los medios de comunicación.

Asimismo, el estratega español considera que se está exagerando con lo sucedido y que no se debe juzgar a los futbolistas en su tiempo libre.

“Los jugadores saben que se arriesgan al salir porque hoy hay redes sociales, pero todos estuvieron perfectos. Les multaré porque no me invitaron”, señaló con mucha ironía el extécnico del FC Barcelona.

Manchester City: próximo partido

El cuadro ciudadano enfrentará este miércoles 9 de febrero al Brentford por la fecha 24 de la Premier League. El partido está programado para las 2.45 p. m. (horario peruano) y se jugará en el Etihad Stadium.

Tabla de posiciones de la Premier League