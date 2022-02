Premier League: defensa de West Ham maltrata a su gato y el club toma una posición

Un jugador de la Premier League se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la viralización de un video en donde sale maltratando a su gato. Se trata del defensa Kurt Zouma, quien está bajo la mira de su club, el West Ham United, por el hecho lamentable del que es protagonista.

Desde la directiva del club no tardaron en pronunciarse. Lo hicieron a través de un comunicado en el cual indican que el asunto es abordado de manera interna.

“Hemos hablado con Kurt y vamos a tratar el asunto de manera interna, pero precisamos que no toleramos en ningún caso la crueldad con los animales”, dijeron desde el club inglés.

“Nunca es aceptable dar patadas, golpear o abofetear a un animal, para castigarlo o por otro motivo”, añadieron.

La conducta violenta del futbolista francés de 27 años también provocó que diversas asociaciones de protección de los animales de Reino Unido se pronuncien. Por ejemplo, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor de esas organizaciones, calificó el video de “muy perturbador”.

Cabe indicar que en dicha nación la crueldad hacia los animales puede ser castigada con hasta cinco años de prisión.