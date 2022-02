Messi disputa la Copa Libertadores Sub 20 con la ‘10′ del Newell’s Old Boys

Un curioso hecho se dio en la Copa Libertadores Sub 20 debido al ingreso de Joaquín Messi, quien automáticamente llamó la atención de todos por su apellido y por jugar en el Newell’s Old Boys, equipo del cual es hincha la estrella del PSG; sin embargo, ambos no tienen ninguna relación, según lo dicho por el propio jugador argentino.

“Todos me lo preguntan. Es una simple casualidad. En mi pueblo hay tres familias que coinciden en el apellido Messi. A mí me relacionan más porque me dediqué al fútbol y empecé en Newell‘s, Sería lo más lindo que me pase en la vida jugar alguna vez con Lionel. Que él lleve la 10, a mí que den cualquier número”, comentó en declaraciones recogidas por el diario El País de Uruguay.

¿Cómo juega Joaquín Messi?

“ Es un volante interno con buen dribbling, uno contra uno y remate de media distancia . Cuando lo subimos a la Reserva tuvo la mala suerte de una lesión y consensuamos con él que bajara otra vez a la cuarta división”. dijo Federico Hernández, entrenador de la reserva de Newell’s al diario La Nación.

Lionel Messi es hincha confeso del Newell’s Old Boys