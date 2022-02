Exjugador del Barcelona: “Dembélé se equivocó y no se le puede perdonar”

Continúa la novela sobre el caso de Ousmane Dembélé con el Barcelona tras la negativa por renovar con el equipo que lo contrató en 2017 por 145 millones de euros. El monto por el extremo francés fue materia de controversia debido a su corta edad, pero con el tiempo se le consideró un proyecto mediante el cual, el club podía ganar más de lo invertido.

Llegó el tiempo de renovar y tras las propuestas presentadas, no dio una respuesta que tranquilice a la afición y sobretodo al deseo de Xavi Hernández por querer contar con él para su gestión técnica. Producto de ello, salió a declarar un exjugador y goleador culé, Hristo Stoichkov, quien sin pelos en la lengua mostró su opinión al respecto.

PUEDES VER: Lautaro Martínez fue sancionado en Italia por insultar a Theo Hernández

“Creo que Dembélé se equivocó y eso no se le puede perdonar. Y sabe que el público no lo va a apoyar. Necesita cambiar de mentalidad. Su problema es que no conoce la historia de este club”, comentó en ‘beIN Sports’.

El futbolista de 24 años tuvo participación con el equipo durante el año contra Linares por la Copa del Rey donde anotó un gol, contra el Granada y ante el Real Madrid el 12 de enero. Posteriormente, dejó de aparecer en lista de convocados, pero en el duelo ante Atlético de Madrid fue suplente sin poder ingresar al campo de juego.

Según Stoichkov el problema estaría en su entorno que le impide tomar una decisión con facilidad. “Lo que me interesa no es lo que pagaron por él. Lo que me interesa es lo que pasa en los partidos. Tiene cualidades, es muy rápido y marca. Pero su problema es su entorno”, dijo tras ser consultado.

Barcelona jugará de vista este domingo contra Espanyol a las 3.00 p. m. Actualmente, se ubican en el cuarto lugar de La Liga con 38 unidades.