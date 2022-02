El problema con la FIFA en el que está envuelto Olimpia, rival de la UCV en la Libertadores

Este miércoles 9 de febrero la Universidad César Vallejo (UCV) debutará en la Copa Libertadores 2022. El conjunto trujilano recibirá a Olimpia de Paraguay en el Estadio Nacional a las 7.30 p. m. (hora peruana). Los dirigidos de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar esperan tener su revancha tras su participación del año pasado.

El rival será el histórico Olimpia de Paraguay, cuadro que ya sabe lo que es levantar el máximo trofeo de clubes sudamericanos en las temporadas 1979, 1990 y 2002. Sin embargo, el ‘Decano’ llega en un mal momento. Arrastran una sanción impuesta por la FIFA. ¿Qué pasó?

A inicios de 2020, Olimpia decidió fichar a Derlis González. El paraguayo, cuya carta pase pertenecía al Dinamo Kiev de Ucrania, jugaba a préstamo en el Santos de Brasil. El acuerdo entre el ‘Decano’ y el club ucraniano fue cinco millones de dólares por el 50% del pase.

Sin embargo, más de un año después y tras los problemas económicos que trajo la pandemia de COVID-19, Olimpia todavía no abonó lo acordado al Dinamo. Los ucranianos decidieron llevar el caso a la FIFA que hace poco castigó al club paraguayo: no podrá fichar jugadores mientras no cancele su deuda.

Por si fuera poco, Roque Santa Cruz -una de las figuras del equipo- se marchó a Libertad. Así llega Olimpia a suelo peruano para verse las caras con la UCV. Los poetas tendrán su tercera participación en el certamen continental y esperan, por fin, superar la primera fase.