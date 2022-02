WWE RAW EN VIVO: cómo y dónde ver el show de lucha libre

WWE Monday Night Raw se llevará a cabo EN VIVO y ONLINE GRATIS HOY, lunes 7 de febrero, desde el Ball Arena de Denver una semana después del Royal Rumble 2022. La transmisión del show de lucha libre será EN DIRECTO por internet vía Fox Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos estarán disponibles a través de La República Deportes.

El siguiente evento de la WWE es Elimination Chamber y se realizará el próximo sábado 19 de febrero en Arabia Saudita, por lo que ya hay varias luchas confirmadas. Bobby Lashley defenderá el campeonato mundial frente a cinco retadores y uno de ellos será Brock Lesnar. Sin embargo, también estarán AJ Styles, Seth Rollins, Riddle y Austin Theory.

Lita fue una de las figuras del Royal Rumble Femenino, pero no pudo ganar. Sin embargo, reapareció en el episodio anterior de Raw y encaró a Becky Lynch. No solo eso, la retó por el título de la marca para el evento de la Cámara de la Eliminación y The Man aceptó. Esta noche se hará presente otra vez en los cuadriláteros.

Alpha Academy y RK-Bro continuarán su rivalidad, por lo que probablemente se confirme su encuentro para Elimination Chamber 2022. Hoy tendrán nuevamente un duelo de conocimiento, el último en esta especie de concursos. Randy Orton y Riddle ya saben de qué pie cojean Chad Gable y Otis. De ganar, tendrían una nueva oportunidad por los cinturones en parejas.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE Monday Night Raw ¿Cuándo se emite? Hoy, lunes 7 de febrero ¿Dónde? Ball Arena de Denver ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2

¿Dónde se realiza el WWE Monday Night Raw?

El lugar donde se celebrará el WWE Monday Night RAW es en el Ball Arena, ubicado en la ciudad de Denver, estado de Colorado, Estados Unidos.