Athletic Club vs. Espanyol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver LaLiga HOY?

Athletic Club vs. Espanyol EN VIVO se enfrentan a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por el cierre de la jornada 23 en LaLiga Santander 2021-22. El cotejo se disputará en el Estadio San Mamés, con transmisión por TV vía ESPN 2. Para que no te pierdas de este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Athletic Club vs. Espanyol: ficha del partido

Partido Athletic Club vs. Espanyol ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 7 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio San Mamés ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Athletic Club vs. Espanyol?

En España, el enfrentamiento entre Athletic Club y Espanyol se jugará desde las 9.00 p. m. (3.00 p. m. en el horario peruano).

La vigésimatercera fecha de la liga española finaliza este lunes con el choque entre Athletic Club de Bilbao y RCD Espanyol, clubes que en este momento están fuera de zona de clasificación a un torneo internacional, pero que tampoco están complicados con el descenso.

El conjunto vasco se ubica en la octava casilla de la tabla con 31 puntos, a solo cuatro unidades de alcanzar plaza para Europa League. Su último encuentro en el torneo fue una victoria por la mínima frente a Rayo Vallecano, aunque su duelo más reciente fue el gran triunfo 1-0 para eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey.

El club rojiblanco llega con el ánimo al tope luego de eliminar al Madrid en la Copa del Rey. Foto: Athletic Club

Los pericos, por su parte, marchan en el puesto 13 con 27 puntos. Tres duelos sin ganar es lo que acumula el conjunto catalán en la liga, de los cuales su derrota más dolorosa fue la goleada a domicilio por 4-1 que le propinó el Betis en la jornada previa.

Athletic Club y Espanyol llevan un balance parejo de sus cinco últimos cruces. El saldo de estos es de una contienda ganada para cada equipo y tres empates. En casa, los bilbaínos no pierden ante su rival de turno desde el 2018.

¿En qué canal ver Athletic Club vs. Espanyol?

Estos son los canales que tendrán a su cargo la televisación del Athletic Club vs. Espanyol.

¿Cómo seguir Athletic Club vs. Espanyol ONLINE?

Por internet, puedes seguir la transmisión del Athletic Club vs. Espanyol a través de la señal de Star Plus y ESPN Play, servicios de streaming que incluyen en su oferta los compromisos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Athletic Club vs. Espanyol?

El escenario designado como sede de este enfrentamiento será el Estadio San Mamés, recinto deportivo ubicado en Bilbao, propiedad del Athletic Club para sus juegos en condición de local.

Posibles alineaciones de Athletic Club vs. Espanyol

Athletic Club: Unai Simón, Lekue, Vivian, Yeray, Balenziaga, Berenguer, Zarraga, Vesga, Serrano, Sancet y Villalibre. DT: Marcelino García Toral.

Espanyol: Diego López, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Dídac, Darder, Baré, Embarba, Melendo, Puado y Loren. DT: Vicente Moreno Peris.

Historial reciente de Athletic Club vs. Espanyol