El presente de los delanteros de la Bicolor de cara a la última fecha de eliminatorias

Pasó la vorágine de la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 y la selección peruana se mantiene con vida en su camino a la próxima Copa del Mundo. La Bicolor cosechó cuatro puntos que la colocan en la quinta posición a falta de dos jornadas para que termine el proceso clasificatorio.

Sin embargo, para las dos últimas fechas hay una pregunta que ronda la cabeza de los peruanos: ¿quién comandará el ataque de la selección peruana en el cierre de las eliminatorias? La interrogante es más complicada de resolver de lo que parece. La razón es que los delanteros que están en la órbita de Ricardo Gareca no atraviesan un buen momento.

Gianluca Lapadula

Hasta hace poco, el titular indiscutible en la Blanquirroja era Gianluca Lapadula. No obstante, el delantero turinés se encuentra en una engorrosa disputa con el Benevento. Según los medios italianos, ‘Lapagol’ se negó a seguir jugando con su club y desde ese entonces dejó de tener minutos.

El enfrentamiento entre Lapadula y el equipo de la Serie B llegó a tal punto que, antes de sumarse a los entrenamientos con la Bicolor, Benevento trató de impedir su arribo al Perú. El ‘Bambino’ no se presenta con su club desde el 15 de diciembre cuando enfrentó a la Fiorentina por la Copa Italia.

Con el cierre del mercado de pases en las principales ligas europeas, todo indica que el ariete ítalo-peruano no sumará minutos en los siguientes meses. Esto significaría un dolor de cabeza para Ricardo Gareca, ya que la continuidad en un jugador suele ser determinante en instancias decisivas, como la que viene para la Bicolor.

Santiago Ormeño

Es la principal opción de recambio para Lapadula en la selección peruana. El jugador del León no tuvo un buen rendimiento ante Ecuador. Este generó más dudas que certezas. Además, el delantero tampoco tiene la continuidad que él quisiera.

En lo que va del Clausura mexicano solo ha disputado dos partidos. El último de ellos fue el 23 de enero en el triunfo de León ante Pachuca por la mínima diferencia. En dicho partido sumó 21 minutos, mientras que en su cotejo restante ante Tijuana sumó apenas 13.

Álex Valera

La otra opción del ‘Tigre’ Gareca es Álex Valera. El delantero de Universitario de Deportes atraviesa un buen momento. Anotó dos goles en los últimos dos amistosos ante Panamá y Jamaica. Además, ingresó bien ante Ecuador al pelear el balón en el inicio de la jugada del gol peruano.

El atacante crema fue el máximo anotador de su equipo la temporada anterior y prolongó su racha goleadora en el inicio de esta. Valera anotó el segundo tanto merengue en la goleada que la ‘U’ le propinó a la Academia Cantolao el último domingo.

Raúl Ruidíaz

Un escalón más abajo, y no por rendimiento, se encuentra Raúl Ruidíaz. El delantero del Seattle Sounders no participó de los últimos amistosos ni de los entrenamientos previos. Al parecer, la decisión de no cortar sus vacaciones terminó pesando y Ricardo Gareca no lo consideró para la jornada doble de las eliminatorias.

Otro punto en contra de la ‘Pulga’ es que disputó su último encuentro en noviembre de 2021 cuando terminó la participación de su club en la MLS. La nueva temporada de la liga estadounidense comienza el 26 de febrero: si Ruidíaz quiere meterse en la última convocatoria del proceso clasificatorio, deberá llenarle los ojos al ‘Tigre’ en las primeras fechas del fútbol norteamericano.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Caso aparte son los de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Si ambos delanteros estuvieran bien físicamente, serían indiscutibles, pero lamentablemente las lesiones no los dejan tranquilos. La ‘Foquita’ jugó por última vez el 28 de noviembre de 2021, el día que Alianza Lima se proclamó campeón de la Liga 1 2021.

En un principio, Farfán iba a participar de los últimos duelos de la selección peruana. Sin embargo, una lesión impedirá que vuelva a pisar una cancha, por lo menos, hasta la cuarta o quinta jornada de la Liga 1 2022. La situación de Paolo Guerrero es mucho más complicada.

El goleador histórico de la Bicolor jugó por última vez el 7 de octubre de 2021 ante Chile. Aquel día le recrudeció una lesión en la rodilla que lo mantendrá fuera del verde hasta principios de marzo. Por si fuera poco, Guerrero tendría que conseguir un nuevo club para sumar minutos y llegar con ritmo a las dos últimas jornadas de las eliminatorias.

Sin dudas, Ricardo Gareca no la tendrá fácil para definir a quien comande el ataque peruano en Montevideo frente a Uruguay y ante Paraguay en Lima. La decisión que tome el ‘Tigre’ podría ser decisiva en la resolución del proceso clasificatorio.