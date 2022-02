Referente y bicampeón con Chile sobre si no clasifican al mundial: “No sería una catástrofe”

La selección chilena derrotó a Bolivia por 3-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. Con este resultado, los dirigidos por Martín Lasarte se ubican en la sexta posición, con 19 puntos. Sin embargo, le quedan dos encuentros muy difíciles: Brasil de visita y cierran de local ante Uruguay. Necesitan que la Bicolor o los charrúas tropiecen para que ellos ingresen a zona de clasificación.

El referente de La Roja conversó con El Mercurio sobre las duras críticas tras la derrota ante la selección argentina. “Se le exige mucho a una selección cuando a Argentina se le ha ganado solo una vez en clasificatorias. Nosotros mismos, cuando ganamos las copas, fueron empates y definimos a penales. Es complicado” , inició.

“Creo mucho en esta selección, porque no ha sido fácil para ellos, con un proceso con muchos cambios. Pero si no clasificamos, no sería una catástrofe. Nuestra historia futbolística muestra que hemos estado más veces fuera de los mundiales que adentro. La gente se olvida de eso” , agregó Gonzalo Jara sobre que antes la selección chilena no era frecuente con sus asistencias a una Copa del Mundo.

Finalmente, Jara indicó que esta generación logró títulos. “Tuvimos una generación que fue brillante, pero también nos quedamos fuera de Rusia con la selección que había ganado dos títulos. Entonces, no hay que criticar tan duro a los jugadores que están ahora”, concluyó.