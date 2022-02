La asombrosa revelación del ‘Kun’ Agüero sobre su retiro: “Tengo un chip, soy Ironman”

Duros momentos. El retiro de Sergio ‘Kun’ Agüero fue uno de los hechos que marcó la presente temporada. A los pocos meses de fichar por el Barcelona, el argentino se encontraba disputando sus primeros compromisos y ante el Alavés sufrió un episodio cardíaco que generó preocupación entre los aficionados. Meses después anunciaría su retiro y, una vez alejado de los campos, reveló todo lo que vivió en ese entonces.

“Cuando me agarra la arritmia quedo internado en el hospital. Pensé era una tontería y que se me iba a curar. Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien. No podían venir a verme y yo dije, raro . Al día siguiente me levanto bien y pasaban las horas pero no me decían nada. No me decían ‘ya te puedes ir a casa’” manifestó en su canal de Twitch.

A la mañana siguiente le comunicaron que sería trasladado a un clínica para hacerle más evaluaciones. Si bien durante varios meses se especuló sobre su retiro, cuando le confirmaron que no podría jugar de nuevo decidió irse a Abu Dabi “para distraerme un poco”.

Ya concentrado en su familia, y tomándose con humor lo ocurrido, detalló cómo se produjo el procedimiento que le permite controlar su estado de salud. Inclusive se comparó con un superhéroe.

“ Tengo un chip acá. De noche tiro luces de colores, soy Ironman. Tengo un chip que, si se me acelera el corazón, le salta al médico . ‘Venite el jueves que te tengo que poner el chip’, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, ‘¿te duele? Este no corta bien’, y cambia. Como cuando comes el asado y quieres cuchillo de sierra”, mencionó entre risas.

Un doloroso retiro

Pese a que tuvo varios meses para planificarlo, el exdelantero de la selección argentina, campeón de América en el 2021, recordó que estaba tranquilo previo a su discurso; sin embargo, minutos antes se quebró.

“Estaba con Laporta antes de salir a la conferencia y cuando vi la escalera con mi silla ahí me quebré y me puse a llorar. Me abracé a Laporta. Tenía que salir y no quería porque a mí me cuesta. No quería que me vieran llorando y me decía Laporta que tenía que salir a hablar. Empecé a pensar que tenía que estar relajado y me relajé”, rememoró.