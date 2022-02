El descomunal salario que exigiría Rudiger para renovar con el Chelsea

No cabe duda de que Antonio Rudiger será uno de los principales animadores de la próxima ventana de transferencias. El internacional con la selección alemana culmina su vínculo con el Chelsea en junio, y hasta ahora su futuro no está decidido. No se sabe si continuará en el cuadro blue o si cambiará de camiseta.

Según The Athletic, el defensor habría puesto una condición para renovar su contrato con el Chelsea. El citado medio británico señaló que Rudiger habría exigido un salario de 12 millones de euros por temporada. Esta cifra estaría muy por encima de la propuesta de renovación que hizo el equipo de Londres.

Pese a que lo solicitado por el defensor es casi el doble de lo que recibe actualmente, The Athletic también indicó que el Chelsea haría un esfuerzo por llegar a un salario de 7.5 millones de euros. Sin embargo, dejó en claro que no llegarán al sueldo que pretende ganar el deportista.

Al rededor de esta disputa entre el zaguero y el club londinense, se encuentran clubes con gran poder adquisitivo, como el Real Madrid y el PSG. Ambos desean contar con Rudiger para la próxima temporada, sobre todo porque el alemán llegaría a sus filas a costo cero.