Palmeiras vs. Al Ahly: alineaciones probables de la ‘semi’ del Mundial de Clubes

Palmeiras y Al Ahly se enfrentarán este martes 8 de febrero en la primera semifinal del Mundial de Clubes, el cual se disputa en los Emiratos Árabes Unidos. El partido se desarrollará en el Estadio Al-Nahyan de Abu Dabi y marcará el debut del vigente campeón de la Copa Libertadores. Revisa aquí las posibles alineaciones del importante encuentro.

El equipo brasileño jugará con todas sus estrellas y se mantendrá la base del 11 que jugó la final del torneo sudamericano frente a Flamengo. En la edición anterior, el Verdao participó como campeón que fue en el 2020, pero fue eliminado en su estreno a manos de Monterrey y luego cayó en la lucha por el tercer lugar.

Justamente perdió contra el Al Ahly, su rival de esta llave y no piensan confiarse para no volver a cometer el mismo error. Matías Viña, Felipe Melo, Willian y Luiz Adriano ya no están en el Palmeiras ; así que no jugarán ante el gigante africano. El técnico Abel Ferreira colocará a Marcos Rocha en lugar de Joaquín Piquerez.

El futbolista uruguayo no pudo sumarse a tiempo a la concentración junto a sus compañeros debido a que dio positivo en la COVID-19. Ante más casos de contagios, el entrenador portugués decidió no llevar a algunos jugadores juveniles, como lo tenía programado y afrontará el choque con varios experimentados.

Al Ahly disputará por primera vez en su historia una semifinal del Mundial de Clubes , ya que derrotó en la fase anterior al Monterrey de México. Mohame Hany anotó el único gol de dicho enfrentamiento y volverá a estar desde el comienzo contra el club paulista.

Varios titulares no pudieron estar porque estaban concentrados con Egipto en la Copa Africana de Naciones 2022. Pese a que aquellos futbolistas se han sumado al resto de sus compañeros, el técnico Pitsu Mosimane pondrá al mismo once que jugó con los Rayados.

PUEDES VER: Club Palmeiras de Brasil estaría interesado en fichar a Gianluca Lapadula

Palmeiras vs. Al Ahly: alineaciones probables

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Murilo; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu y Rony.

Al-Ahly: Aly Lofti; Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Elmaghrabi; Ali Maaloul, Magdy, Aliou Dieng, Mohamed Hany; Taher Mohamed, Hussein El-Shahat, Ahmed Abdelkader.