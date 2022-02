Mira AQUÍ Real Madrid vs. Granada EN VIVO: minuto a minuto del partido por LaLiga Santander

VER Real Madrid vs. Granada EN VIVO EN DIRECTO HOY se enfrentan por la jornada 23 de LaLiga Santander. El duelo entre merengues y canarios se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y vía LIVE STREAMING en DirecTV GO. También podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Real Madrid necesita una victoria cuanto antes para despegarse de su más cercano perseguidor, Sevilla. Los de Ancelotti se miden en la cima con 50 unidades, mientras que los andaluces van segundos con 47 unidades. Para respiro de los blancos, los dirigidos por Julen Lopetegui empataron su cotejo en la jornada 23 y perdieron la chance de acercarse a los líderes.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Granada

El duelo entre Real Madrid vs. Granada EN VIVO se jugará HOY domingo 6 de febrero desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

El italiano Carlo Ancelotti se reencuentra con un rival al que tiene tomada la medida, el Granada, en un momento de irregularidad del Real Madrid tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey; sin embargo, hay buenos recuerdos ante el conjunto nazarí como la mayor goleada como técnico madridista (9-1) y pleno de triunfos en cinco enfrentamientos con una media de cuatro tantos por choque.

Si hay un equipo propicio para Ancelotti según el historial de partidos en España, es el Granada. Le ganó siempre que se enfrentó y le endosó tres goleadas, un reto que encara en el presente sin sus dos referentes goleadores, el francés Karim Benzema y el brasileño Vinícius Junior que son baja para la cita.

Con información de EFE.

En qué canal ver Real Madrid vs. Granada

Para poder ver el Real Madrid vs. Granada EN VIVO y EN DIRECTO deberás sintonizar el canal de DirecTV Sports. También podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en la aplicación DirecTV GO.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Granada ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Granada por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV; así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Posibles alineaciones Real Madrid vs. Granada

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Hazard y Jovic.

Granada: Luis Maximiano; Víctor Díaz, Germán, Torrente, Neva; Luis Milla, Gonalons, Collado, Puertas; Luis Suárez y Molina.