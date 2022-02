Ver AQUÍ PSG vs. Lille EN VIVO: transmisión ONLINE vía ESPN del partido de la Ligue 1

PSG vs. Lille EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 6 de febrero, por la fecha 23 de la Ligue 1 desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en Estadio Pierre-Mauroy. El cotejo entre los parisinos y los dogos será televisado por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este choque de la Ligue 1, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la cobertura especial de la web de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, goles e incidencias.

PSG vs. Lille: ficha del partido

Ligue 1 PSG vs. Lille ¿Cuándo juegan? HOY domingo 6 de febrero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Pierre-Mauroy ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del PSG vs. Lille

PSG visitará al Lille por la jornada 23 de la Ligue 1 en el Estadio Pierre-Mauroy. El equipo de Mauricio Pochettino buscará ampliar su ventaja como líder del torneo ante sus más cercanos perseguidores.

Para este cotejo, Neymar no será considerado por su DT, ya que se encuentra en fase de recuperación y no podrá enfrentar al vigente campeón del fútbol francés. Otro que está descartado es Mauro Icardi, quien presentó problemas en el pie. Asimismo, Ander Herrera quedó descartado por molestias en el muslo.

El exjugador del Athletic Club y del Manchester United sintió el sábado un pinchazo muscular en el muslo izquierdo. El PSG no precisó la duración de la baja del futbolista.

Con información de AFP.

¿A qué hora juegan PSG vs. Lille?

En horario peruano, el choque PSG vs. Lille se disputará desde las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios, según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Lille por la Ligue 1?

El canal encargado de transmitir el partido PSG vs. Lille será ESPN. Este será el canal que pasará EN VIVO y EN DIRECTO este duelo.

¿Cómo VER EN VIVO PSG vs. Lille vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Lille EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Lille por internet, debes entrar a la plataforma streaming de Star Plus. Además, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.